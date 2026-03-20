È morto l’attore Chuck Norris, aveva 86 anni

AgenPress. Chuck Norris, l’artista marziale dal mento squadrato e eroe d’azione di Hollywood, diventato simbolo della rude mascolinità americana come protagonista della serie CBS “Walker, Texas Ranger” è morto giovedì, ha annunciato la sua famiglia. Aveva 86 anni.

“È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina”, ha scritto la famiglia di Norris in un post su Instagram”. “Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia. Ha vissuto la sua vita con fede, determinazione e un impegno incrollabile verso le persone che amava”, ha aggiunto la famiglia di Norris.

Era noto soprattutto per aver interpretato per nove stagioni il sergente dei Texas Rangers Cordell Walker, un ex marine dallo sguardo d’acciaio che amministrava la giustizia texana a suon di calci rotanti e con un codice morale decisamente vecchio stile. La serie rimane un punto fermo della televisione in syndication.

Norris raggiunse la fama come campione e istruttore di arti marziali prima di apparire in una serie di film, in particolare nel classico di Bruce Lee “L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente” e nei thriller degli anni ’80 “Lupo Mago Nero”, “Scomparso in azione”, “Il codice del silenzio” e “Delta Force”.

Carlos Ray “Chuck” Norris nacque il 10 marzo 1940 a Ryan, in Oklahoma, figlio di una casalinga e di un veterano della Seconda Guerra Mondiale che lui stesso descrisse come alcolizzato. In interviste rilasciate decenni dopo, Norris ricordò di essersi sentito timido e poco portato per lo sport da bambino, descrivendo i suoi primi anni in termini crudi.

“Molte persone vedono qualcuno al culmine del successo e dicono: ‘Cavolo, che fortuna ha avuto. Era una star del karate. Poi ha fatto film’. Ma è stato estremamente difficile. Estremamente difficile”, ha dichiarato Norris al Los Angeles Times nel settembre del 1988.

In seguito si arruolò nell’Aeronautica degli Stati Uniti. Fu di stanza in Corea del Sud, dove adottò il soprannome di “Chuck” e iniziò a studiare il Tang Sang Do, un’antica arte marziale coreana. Al suo ritorno negli Stati Uniti, iniziò a partecipare a competizioni di arti marziali, vincendo una serie di importanti campionati.

Norris si guadagnò anche la reputazione di istruttore di karate delle star. Strinse amicizia con Bruce Lee, il che lo portò al suo primo ruolo cinematografico come avversario della star di Hong Kong in “L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente”. Nella scena culminante di quel film cult del kung-fu, i personaggi di Lee e Norris si affrontano all’interno del Colosseo a Roma.

L’icona di Hollywood Steve McQueen incoraggiò Norris a seguire corsi di recitazione e a puntare a ruoli da protagonista. Norris iniziò presto ad accumulare crediti in film d’azione degli anni ’70 come “Breaker! Breaker!”, “Good Guys Wear Black” e “A Force of One”.