Un giudice statunitense ha stabilito che le restrizioni del Pentagono all’accesso della stampa sono incostituzionali

AgenPress. Un giudice federale ha bloccato la politica restrittiva dell’amministrazione Trump sull’accesso alla stampa al Pentagono, che minaccia i giornalisti di essere etichettati come rischi per la sicurezza se cercano informazioni non autorizzate alla pubblicazione.

Il giudice distrettuale statunitense Paul Friedman ha affermato nella sua sentenza di riconoscere l’importanza di proteggere i soldati e i piani di guerra, ma che era “più importante che mai che il pubblico avesse accesso a informazioni da diverse prospettive su ciò che il proprio governo sta facendo” alla luce della recente “incursione” del presidente Donald Trump in Venezuela e della guerra con l’Iran.

Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato sui social media che il governo non concorda con la decisione e presenterà ricorso immediato. Charlie Stadtlander, portavoce del New York Times, ha dichiarato che la sentenza tutela i diritti costituzionalmente garantiti alla libertà di stampa e “riafferma il diritto del Times e di altri media indipendenti di continuare a porre domande per conto del pubblico”.