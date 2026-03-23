type here...

I mercati asiatici crollano dopo le minacce di Trump alle centrali elettriche iraniane

Economia Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. I mercati asiatici hanno subito un duro colpo su tutta la linea, poiché una regione fortemente dipendente dal petrolio del Golfo è messa a dura prova dagli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran.

L’indice di riferimento Kospi in Corea del Sud, dove i mercati hanno subito alcuni dei maggiori cali dall’inizio della guerra, ha chiuso la giornata in ribasso di circa il 6,5%. L’indice Nikkei 225 giapponese ha chiuso in calo di quasi il 3,5%.

L’indice composito di Shanghai ha perso il 3,63%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong ha ceduto oltre il 3,5%. Anche il BSE Sensex indiano ha registrato un calo superiore al 3,5%.

Anche i mercati europei hanno registrato forti ribassi all’inizio della nuova settimana di contrattazioni, con l’indice paneuropeo Stoxx 600 in calo di oltre il 2%. I future azionari statunitensi hanno perso fino allo 0,97%.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits