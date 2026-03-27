Giornalisti: Orfini (Pd), rinnovare contratto a professione strategica

AgenPress. “Nel rinnovo del contratto si trovi sintesi per la retribuzione, per il riconoscimento professionale e per le tutele previdenziali. Ma dopo l’avvento dell’Intelligenza artificiale la politica dovrà prendere in carico l’esame dei processi di lavoro, della proprietà intellettuale, di responsabilità, formazione e competenze”.

Lo ha affermato oggi a Trieste il deputato dem Matteo Orfini, a margine di un incontro pubblico.

“In un mondo in cui dati e opinioni sono diventate armi improprie – ha osservato Orfini – la professione di chi fa informazione è sempre più strategica e delicata, e non si può lasciare in mano a interessi esclusivamente commerciali o di natura ancor meno trasparente. La dignità e la tutela del lavoro dei giornalisti aiuta anche la nostra informazione a essere più libera e indipendente. L’utilizzo di collaborazioni sottopagate nell’editoria – ha indicato il parlamentare del Pd – sembra replicare le catene di sfruttamento della logistica, secondo un modello di sfruttamento che non possiamo accettare”.

“Anche in questi giorni abbiamo avuto la dimostrazione di come il giornalismo possa fare la differenza – ha aggiunto Orfini – e quanto sia grande la sua funzione di vigilanza in una democrazia”, riferendosi all’inchiesta giornalistica che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.