Nasce all’Ospedale Regina Apostolorum l’ambulatorio di chirurgia robotica del ginocchio

NUOVA FRONTIERA DELL’ORTOPEDIA TRA APRILIA E I CASTELLI

Il servizio sarà attivo dal 5 aprile all’ospedale Regina Apostolorum – Sempre più integrata e sinergica l’attività con l’ospedale Città di Aprilia

Nel 2025 oltre 1.100 interventi ortopedici e 12 mila visite.

AgenPress. Un nuovo ambulatorio dedicato alla chirurgia robotica del ginocchio apre all’ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale. Il servizio, attivo dal mese di aprile ogni lunedì pomeriggio, rappresenta un’importante novità per il territorio dei Castelli Romani e dell’area pontina e segna un ulteriore passo avanti nello sviluppo dell’ortopedia del gruppo Lifenet Healthcare.

L’ambulatorio sarà coordinato dal dottor Luca Garro, direttore dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del Regina Apostolorum, e sarà dedicato sia alla valutazione dei pazienti candidati alla chirurgia robot-assistita del ginocchio che alla chirurgia mini-invasiva dell’anca.

Il nuovo servizio nasce all’interno della collaborazione sempre più stretta tra l’ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale e l’ospedale Città di Aprilia, entrambi parte del gruppo Lifenet Healthcare. Le due strutture lavorano infatti in sinergia nell’ambito delle patologie osteomuscolari con percorsi multidisciplinari condivisi, guidati dalle équipe dirette dal dottor Alberto Di Gregorio ad Aprilia e dal dottor Luca Garro ad Albano.

Proprio l’ospedale Città di Aprilia è stato indicato come struttura di eccellenza nel Piano Nazionale Esiti 2025 (PNE) presentato da Agenas tra gli ospedali di riferimento nell’ambito osteomuscolare sulla base dei volumi di attività e degli esiti clinici.

I numeri confermano la crescita del reparto: nel 2025 sono stati eseguiti 1.132 interventi di chirurgia ortopedica e oltre 12 mila visite ambulatoriali, con un’équipe composta da 13 medici chirurghi e 20 infermieri.

«I numeri del nostro reparto raccontano un lavoro quotidiano fondato su professionalità e lavoro di squadra – spiega il dottor Alberto Di Gregorio –. L’introduzione della chirurgia robot-assistita non è un punto di arrivo ma una tappa di un percorso di crescita costruito nel tempo. La tecnologia è uno strumento importante, ma il valore resta la presa in carico completa del paziente, dalla visita fino al follow-up post operatorio».

Secondo il dottor Luca Garro, la chirurgia robotica consente oggi interventi sempre più personalizzati. «La tecnologia permette una pianificazione tridimensionale molto precisa e un controllo intraoperatorio accurato del posizionamento della protesi. Ogni intervento nasce da una valutazione approfondita dell’anatomia del paziente con l’obiettivo di garantire sicurezza, funzionalità e durata dell’impianto».

Negli ultimi anni il reparto ha già introdotto nuove tecniche, tra cui la chirurgia protesica mini-invasiva dell’anca, rafforzando l’offerta ortopedica del territorio.

Il nuovo ambulatorio rappresenta il primo passo del percorso clinico per i pazienti interessati a queste tecnologie. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro unico di prenotazione dell’ospedale al numero 06 93 29 80 00 oppure utilizzare il form online sul sito dell’ospedale Regina Apostolorum.

L’investimento nella chirurgia robotica del ginocchio rientra nella strategia del gruppo Lifenet Healthcare di rafforzare le specialità ad alta complessità e consolidare un’offerta sanitaria sempre più qualificata per i cittadini dei Castelli Romani e della provincia di Latina.