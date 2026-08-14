Brasile: recuperate otto opere di Henri Matisse rubate nel 2025

AgenPress. Giallo, blu, verde, viola… e un revolver: la polizia brasiliana ha annunciato giovedì di aver recuperato otto opere del famoso artista francese Henri Matisse, rubate nel dicembre 2025 da una biblioteca di San Paolo dove era in corso l’allestimento di una mostra.

Il materiale diffuso dalla polizia mostra queste opere, collage e opere di piccole dimensioni dai colori estremamente vivaci, tratte dall’album Jazz (1947). Le opere, il cui valore è stimato in 200.000 dollari (oltre 173.000 euro), sono state rinvenute in possesso di un uomo che “le custodiva – ha dichiarato la polizia in un comunicato.

Ha spiegato di aver ritrovato in un’abitazione nel centro di San Bernardo do Campo, vicino a San Paolo, otto delle tredici opere che erano state rubate alla fine dello scorso anno da una biblioteca nella capitale dell’omonimo stato brasiliano.

Il presunto ideatore del furto è stato arrestato ad aprile dalle autorità di Rio de Janeiro mentre tentava di corrompere una guardia di sicurezza pubblica con l’intenzione di commettere un altro furto d’arte.

Secondo le forze dell’ordine, il gruppo ha agito “in modo organizzato”, attuando una “pianificazione preventiva” e una “divisione dei compiti” per il “furto, il recupero e la cessione delle opere sul mercato nero”.

Il libro di illustrazioni Jazz di Henri Matisse (1869-1954) fu pubblicato in Francia nel 1947. Si stima che ne esistano solo 300 copie in tutto il mondo, di cui circa 250 recano la sua firma, secondo la casa d’aste Christie’s.