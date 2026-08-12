Trump ha confermato ai giornalisti dello scambio segreto di aerei in Turchia

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha confermato di aver cambiato segretamente aereo durante il suo viaggio di ritorno dalla Turchia a luglio, affermando che una minaccia alla sicurezza lo aveva spinto a compiere questa manovra clandestina.

Trump ha detto ai giornalisti che la decisione è stata presa dai “Servizi Segreti e dai militari”.

“Volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso”, ha detto. “Immagino che ci fosse una minaccia in corso.”

Trump si sarebbe trasferito di nascosto su un jet senza contrassegni utilizzando un camioncino per il catering l’8 luglio, dopo essere salito a bordo dell’Air Force One davanti alle telecamere. Ha volato su quel jet da Ankara a una base nel Regno Unito, mentre giornalisti e membri dello staff della Casa Bianca credevano che si trovasse a bordo dell’Air Force One.

“Penso che in realtà l’aereo su cui ho viaggiato fosse a maggior rischio. Penso che fosse a maggior rischio perché credo che quello sarebbe stato l’aereo che avrebbero scelto più probabilmente”, ha detto Trump.

Non ha fornito ulteriori dettagli sul perché il jet C-32 senza contrassegni su cui era salito, il cui nominativo non era quello di Air Force One, lo rendesse un bersaglio più probabile.

Il cambio di aereo sarebbe avvenuto, stando a quanto affermato da un funzionario statunitense, nel contesto di un nuovo complotto iraniano per uccidere Trump, che potrebbe prevedere il lancio di un missile portatile contro l’Air Force One in partenza dalla Turchia. Tra le persone rimaste sull’aereo civetta c’erano membri dei media e alti funzionari della Casa Bianca, tra cui il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario del Tesoro Scott Bessent, entrambi in linea di successione presidenziale.

Trump ha detto di non aver “chiesto molto” in merito alla minaccia, ma ha aggiunto di non essere “sorpreso” che ce ne fosse stata una.

“Qualsiasi presidente di rilievo riceve molte minacce. I presidenti di scarso rilievo non vengono minacciati, e credo di poter essere il presidente più influente di tutti”, ha affermato.