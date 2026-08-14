Gli Stati Uniti pianificano operazioni di terra in America Latina contro il traffico di droga

AgenPress. Gli Stati Uniti stanno pianificando di condurre operazioni “terrestri” contro il narcotraffico in America Latina insieme ai loro alleati nella regione, in aggiunta a quelle già condotte in acque internazionali contro le imbarcazioni che Washington ritiene coinvolte in tale attività, ha dichiarato a Panama il segretario generale del Pentagono, Pete Hegseth.

Gli Stati Uniti hanno assunto la guida dello “Scudo delle Americhe”, un’alleanza con l’obiettivo dichiarato di combattere il narcotraffico, alla quale hanno aderito una ventina di Stati latinoamericani e caraibici.

Anche la Colombia, dove il cosiddetto presidente di estrema destra Abelardo de la Esprija governa dal 7 agosto, dovrebbe aderire a questa alleanza.

Il Segretario alla Guerra statunitense Hegseth ha dichiarato che presto gli Stati Uniti intendono sviluppare, insieme ai loro alleati, “capacità operative simili a quelle viste negli attacchi contro i motoscafi coinvolti nel traffico di droga” nei Caraibi e nell’Oceano Pacifico.

Avrà “lo stesso effetto sul campo, ed è per questo che stiamo lavorando con l’Ecuador, con la Colombia, con i nostri partner” per “combattere” le organizzazioni che Washington ha designato come “terroristiche” “sul territorio”, ha detto Pete Hegseth ai giornalisti che lo accompagnavano in visita a Panama per chiudere i campi di addestramento militare internazionali.

Il capo del Pentagono ha minacciato i cartelli della droga ovunque si trovino. “Ovunque traffichiate droga o minacciate il popolo americano o i nostri partner, sarete presi di mira”, ha sottolineato.

Lo Scudo delle Americhe comprende, tra gli altri, Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador, Honduras e Perù, dove la destra è al potere.