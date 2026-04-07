Sciotto (Fapi): “Rischio lockdown energetico, servono interventi urgenti per imprese e lavoratori”

AgenPress. “È inevitabile un lockdown energetico. Il prezzo del diesel è ormai alle stelle e sta mettendo in ginocchio imprese e lavoratori. Occorre intervenire subito, favorendo lo smart working e chiedendo al Governo un intervento urgente attraverso un decreto-legge per sostenere lavoratori e partite Iva”.

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

“Serve inoltre – prosegue – un bonus energetico per le imprese fortemente energivore e bisogna limitare gli spostamenti dei lavoratori solo ai casi strettamente necessari, almeno fino allo sblocco della crisi legata al conflitto in Medio Oriente. L’Europa non può restare in silenzio di fronte a una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente”.

“È necessario anche superare i vincoli del Patto di stabilità – conclude Sciotto – perché, in caso contrario, il rischio concreto è quello di mandare in malora l’intera economia”.