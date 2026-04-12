Falliti i negoziati di pace Usa – Iran. Vance: “Non siamo riusciti a fare alcun progresso”

AgenPress. Vance ha dichiarato che, dopo 21 ore di negoziati in Pakistan, le delegazioni statunitense e iraniana non sono riuscite a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

“Abbiamo chiarito in modo inequivocabile quali sono i nostri punti fermi, su quali siamo disposti a cedere e su quali no, e lo abbiamo fatto nel modo più chiaro possibile, potendo quindi scegliere di non accettare le nostre condizioni”, ha affermato.

Il vicepresidente ha affermato che gli Stati Uniti necessitano di un impegno più deciso da parte dell’Iran a non sviluppare un’arma nucleare per poter raggiungere un accordo.

Ha affermato: “La domanda fondamentale è: vediamo un impegno di volontà fondamentale da parte degli iraniani a non sviluppare un’arma nucleare, non solo ora, non solo tra due anni, ma a lungo termine? Non l’abbiamo ancora visto. Speriamo di vederlo.”

La delegazione statunitense ha concluso i negoziati con la delegazione iraniana con la “convinzione che questa sia la nostra offerta finale e migliore”.

“Abbiamo negoziato in buona fede”, ha detto Vance. “E ce ne andiamo da qui con una proposta molto semplice, un metodo di intesa che rappresenta la nostra offerta finale e migliore. Vedremo se gli iraniani l’accetteranno.”

Il vicepresidente ha affermato che lui e la delegazione statunitense sono stati in “costante comunicazione” con Trump durante le 21 ore di colloqui di pace. Vance ha riferito ai giornalisti che il presidente lo ha esortato ad avere “buona fede” e a “fare del suo meglio per raggiungere un accordo”.

“Abbiamo provato a farlo, ma purtroppo non siamo riusciti a fare alcun progresso”, ha concluso Vance.