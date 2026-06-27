Roma. Famiglia sterminata con una mannaia nella loro abitazione

AgenPress. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle indagini, la polizia starebbe cercando un connazionale delle vittime, descritto come un amico di famiglia, ritenuto il principale sospettato del triplice omicidio avvenuto in via Montiglio, nella zona di Casalotti a Roma.

Le vittime sono: Kamal Uddin (39 anni), la moglie Arzu/Jahan Momotaj e la figlia Alicia, di 8 anni.

È sopravvissuto il figlio maggiore della coppia, circa 20 anni, che è stato ferito gravemente durante l’aggressione ed è ricoverato al Policlinico Gemelli in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato una mannaia ritenuta compatibile con l’arma del delitto. Le ricerche del sospettato sono in corso in diverse zone della Capitale.

Al momento il movente non è stato accertato. Tra le ipotesi investigative riportate dalla stampa vi sono contrasti personali maturati nell’ambito delle conoscenze della famiglia; alcune fonti riferiscono anche della valutazione di un possibile movente passionale, ma si tratta di una pista ancora da verificare.

Si tratta di una vicenda ancora in evoluzione: il sospettato risulta ricercato e non vi sono, per ora, arresti ufficialmente confermati.