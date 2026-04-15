Incontro Meloni – Zelensky a Palazzo Chigi

AgenPress. Il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato a Roma proseguendo il suo tour diplomatico in Europa. Prima dei colloqui, Giorgia Meloni ha accolto Zelensky nella sua residenza ufficiale, Palazzo Chigi a Roma. Il presidente ucraino incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La premier italiana ha ribadito il sostegno del suo Paese all’Ucraina in seguito all’aggressione russa. L’Italia ha fornito all’Ucraina 12 pacchetti di aiuti per la difesa tra il 2022 e il 2025 e si è impegnata a continuare il suo sostegno militare anche quest’anno.

Nelle scorse settimane, Zelensky ha effettuato una serie di visite diplomatiche in tutta Europa per concludere accordi bilaterali e raccogliere sostegno per l’Ucraina nel contesto dell’invasione su vasta scala da parte della Russia.

Il 14 aprile il presidente ucraino ha visitato la Norvegia e la Germania , firmando accordi sulla produzione congiunta di armamenti e ottenendo impegni per ulteriori sistemi di difesa aerea.

Kiev sta cercando una cooperazione più stretta con l’Europa, mentre l’attenzione degli Stati Uniti si sposta sulla guerra con l’Iran, ora sotto un fragile cessate il fuoco.

Il conflitto in Medio Oriente ha inoltre messo in luce la crescente frattura tra Washington e i suoi alleati europei.

L’Europa si è rifiutata di unirsi agli Stati Uniti nel loro sforzo bellico e di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di Hormuz, un corridoio chiave per circa un quarto del commercio mondiale di petrolio, spingendo Trump a minacciare il ritiro dalla NATO.

Giorgia Meloni, da tempo sostenitrice di Trump, ha cercato di prendere le distanze dal presidente statunitense dopo le sue critiche a Papa Leone XIV. Trump ha replicato attaccando Meloni e definendo i suoi commenti “scioccanti”.