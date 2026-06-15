Roma Tre presenta la nuova Cattedra UNESCO in “Ethics of AI and Practical Wisdom”

AgenPress. L’Università degli Studi Roma Tre ospiterà il prossimo 19 giugno 2026, presso l’Aula Magna del Rettorato (via Ostiense 133 – Torre A, piano II), la presentazione ufficiale della nuova Cattedra UNESCO in “Ethics of AI and Practical Wisdom”, affidata al Chair Mario De Caro (Università Roma Tre) e alla Co-Chair Benedetta Giovanola (Università di Macerata).

La Cattedra si propone come centro internazionale di riferimento per ricerca, formazione e confronto sui temi dell’etica dell’intelligenza artificiale e della saggezza pratica nell’era digitale. Il coordinamento scientifico della giornata sarà affidato a Mario De Caro e Benedetta Giovanola.

I lavori si apriranno alle ore 9.00 con i saluti istituzionali, tra gli altri, dei Rettori delle due Università e di rappresentanti dell’UNESCO, della Commissione Europea e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si continuerà poi con la presentazione delle attività della Cattedra UNESCO.

La sessione mattutina proseguirà con due interventi dedicati alle sfide etiche poste dall’intelligenza artificiale: Marianna Bergamaschi Ganapini, della University of North Carolina, terrà una relazione dal titolo “Fondamenti di etica dell’intelligenza artificiale: dalla teoria alla pratica”; Enrico Panai, Presidente della Association of AI Ethicists, parlerà su “Il tassello mancante: la professionalizzazione degli eticisti dell’IA”.

A partire dalle ore 14.30, il programma proseguirà con una tavola rotonda dedicata alla Filosofia dei Large Language Models, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali studiosi del settore.

Tra i relatori figurano Roberto Navigli, creatore di Minerva, il primo large language model italiano, Diego Marconi, tra i più autorevoli studiosi di filosofia dell’IA, Yugin Cho, Giulia Piredda, Luca Zanetti e Dimana Orlinova Anastassova.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico su interrogativi che coinvolgono non soltanto la ricerca scientifica e tecnologica, ma anche il futuro delle istituzioni democratiche, dell’educazione, dell’informazione e della convivenza sociale.

“L’istituzione di questa Cattedra UNESCO rappresenta un riconoscimento significativo per il lavoro che l’Università Roma Tre porta avanti da anni nella ricerca di alto livello e nella riflessione interdisciplinare sulle trasformazioni del nostro tempo. Il nostro Ateneo investe con convinzione nello sviluppo scientifico e culturale sui temi dell’intelligenza artificiale, che non deve essere percepita come una minaccia, ma come una straordinaria opportunità di crescita, innovazione e cambiamento. L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana e lo sarà sempre di più; per questo la nostra responsabilità è preparare le studentesse e gli studenti a comprenderla, governarla e utilizzarla in modo consapevole ed etico, integrando formazione, ricerca e innovazione. Non temiamo che l’IA possa sostituire i nostri laureati: lavoriamo affinché siano proprio loro a guidarne lo sviluppo e l’evoluzione”, dichiara il Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Massimiliano Fiorucci.

“Viviamo nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, che sta già trasformando didattica, ricerca, amministrazione e vita pubblica. L’IA può aumentare efficienza e capacità di analisi, ma, senza spirito critico, rischia di amplificare errori, pregiudizi e disuguaglianze. Il punto non è la tecnologia in sé, ma il modo in cui la comprendiamo, la usiamo e la governiamo. Gli strumenti possono assistere e accelerare; controllo, supervisione e decisione devono però restare in capo alla persona. Per questo l’università deve formare competenze, senso critico e giudizio. L’Università di Macerata, con la sua tradizione nelle scienze umane e sociali e la sua attenzione alla persona, all’educazione, al diritto e alla responsabilità pubblica, è orgogliosa di contribuire a questa Cattedra UNESCO insieme a Roma Tre, per mettere l’intelligenza artificiale al servizio della conoscenza, della società e delle istituzioni democratiche”, dichiara il Rettore dell’Università di Macerata, John McCourt.

La giornata è organizzata in collaborazione con la Society for the Ethics and Politics of AI (SEPAI) e con la Società Italiana di Filosofia Analitica (SIFA). Media partner dell’iniziativa sono Rivista.AI e BrandGenesi.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione: info@sepai-international.org