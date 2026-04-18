Meta: il 20 maggio la prima ondata di licenziamenti pari a 8.000 dipendenti

I licenziamenti di Meta quest’anno saranno i più significativi per il gigante dei social media dalla ristrutturazione avvenuta tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, soprannominata “l’anno dell’efficienza”, durante la quale furono eliminati circa 21.000 posti di lavoro. All’epoca, il titolo azionario di Meta era in caduta libera e l’azienda faticava a correggere le previsioni di crescita dell’era COVID, che si sono poi rivelate insostenibili.
Questa volta l’azienda si trova in una posizione finanziaria più solida, ma i dirigenti prevedono un futuro con meno livelli gerarchici e una maggiore efficienza grazie ai lavoratori assistiti dall’intelligenza artificiale.