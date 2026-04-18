type here...

Meta: il 20 maggio la prima ondata di licenziamenti pari a 8.000 dipendenti

LavoroBreaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. L’azienda intende attuare una prima ondata di licenziamenti di massa, previsti per quest’anno, il 20 maggio, con ulteriori tagli in seguito.
Secondo alcune fonti, la società proprietaria di Facebook e Instagram licenzierà circa il 10% della sua forza lavoro globale, ovvero quasi 8.000 dipendenti, in questa prima fase di licenziamenti.
L’azienda sta pianificando ulteriori licenziamenti nella seconda metà dell’anno, sebbene i dettagli di tali tagli, inclusi data e numero, non siano ancora stati definiti.
Meta ha rifiutato di commentare i tempi o la portata dei tagli previsti.
Il CEO Mark Zuckerberg sta investendo centinaia di miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rimodellare radicalmente il funzionamento interno della sua azienda attorno a questa tecnologia, rispecchiando una tendenza più ampia tra le principali aziende statunitensi quest’anno, in particolare nel settore tecnologico.
I licenziamenti di Meta quest’anno saranno i più significativi per il gigante dei social media dalla ristrutturazione avvenuta tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, soprannominata “l’anno dell’efficienza”, durante la quale furono eliminati circa 21.000 posti di lavoro. All’epoca, il titolo azionario di Meta era in caduta libera e l’azienda faticava a correggere le previsioni di crescita dell’era COVID, che si sono poi rivelate insostenibili.
Questa volta l’azienda si trova in una posizione finanziaria più solida, ma i dirigenti prevedono un futuro con meno livelli gerarchici e una maggiore efficienza grazie ai lavoratori assistiti dall’intelligenza artificiale.
Le azioni di Meta sono aumentate del 3,68% dall’inizio dell’anno, pur rimanendo al di sotto del massimo storico raggiunto la scorsa estate. L’anno scorso, l’azienda ha generato oltre 200 miliardi di dollari di fatturato e ha realizzato un utile di 60 miliardi di dollari, nonostante le ingenti spese per l’intelligenza artificiale.
Secondo l’ultimo documento depositato, Meta, con sede a Menlo Park, in California, al 31 dicembre impiegava quasi 79.000 persone.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits