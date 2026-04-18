Meta: il 20 maggio la prima ondata di licenziamenti pari a 8.000 dipendenti

Meta ha rifiutato di commentare i tempi o la portata dei tagli previsti.

Il CEO Mark Zuckerberg sta investendo centinaia di miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rimodellare radicalmente il funzionamento interno della sua azienda attorno a questa tecnologia, rispecchiando una tendenza più ampia tra le principali aziende statunitensi quest’anno, in particolare nel settore tecnologico.

I licenziamenti di Meta quest’anno saranno i più significativi per il gigante dei social media dalla ristrutturazione avvenuta tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, soprannominata “l’anno dell’efficienza”, durante la quale furono eliminati circa 21.000 posti di lavoro . All’epoca, il titolo azionario di Meta era in caduta libera e l’azienda faticava a correggere le previsioni di crescita dell’era COVID, che si sono poi rivelate insostenibili.