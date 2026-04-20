Alla Biblioteca Nazionale di Cosenza verrà presentato l’ultimo libro di Pierfranco Bruni “Edificare la gioia Francesco D’Assisi”

AgenPress. Mercoledì 22 aprile alle ore 16:30 presso la Sala “Giorgio Leone” della Biblioteca Nazionale di Cosenza verrà presentato l’ultimo libro di Pierfranco Bruni “Edificare la gioia Francesco D’Assisi”, Pellegrini Editore.

Aprirà i lavori Adele Bonofiglio direttore della Biblioteca Nazionale di Cosenza, dialogheranno con l’autore, Don Salvatore Fuscaldo direttore del Museo Diocesano di Cosenza, Enrico Marchianò presidente del Club Unesco Sezione di Cosenza e l’editore Walter Pellegrini. L’opera di Bruni non costituisce una semplice analisi biografica, ma un vero e proprio cammino spirituale costruito intorno alla figura di San Francesco d’Assisi che viene rappresentato come un pellegrino, un uomo vivo che interroga la contemporaneità e invita il lettore a spogliarsi del superfluo per riscoprire l’essenziale.

L’autore intreccia la spiritualità francescana con diverse sensibilità storiche e moderne così da creare un intenso dialogo tra epoche e figure come Papi (Benedetto XVI, Papa Francesco), Santi (San Francesco di Paola, Sant’Antonio di Padova, Bartolo Longo) e pensatori (María Zambrano e Francesco Grisi). Come osserva Marilena Cavallo nella prefazione al testo, «Il cammino di Francesco diventa un punto di incontro tra esperienze diverse. È una sorgente che continua a nutrire chi cerca un modo autentico di abitare il mondo. Bruni accompagna questo percorso con una scrittura che invita a sostare, a lasciarsi interrogare, a riconoscere che la santità non è un privilegio per pochi, ma una possibilità che si apre ogni volta che si sceglie la verità, la misericordia, la semplicità. È un invito a guardare la vita con occhi nuovi, come se ogni giorno fosse un inizio.»

Luogo: Biblioteca Nazionale di Cosenza – Piazza A. Toscano 87100, Cosenza CS