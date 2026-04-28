Re Carlo promuoverà l’unità anglo-americana nel suo discorso al Congresso

AgenPress. Il re Carlo di Gran Bretagna sottolineerà l’importanza dell’unità con gli Stati Uniti e la necessità di difendere i valori democratici in un discorso al Congresso, in un momento di profonde divisioni tra i due Paesi a causa della guerra in Iran.

Carlo e la regina Camilla sono in visita di Stato negli Stati Uniti per quattro giorni, con l’obiettivo di sottolineare i legami instaurati tra la Gran Bretagna e la sua ex colonia nei 250 anni trascorsi dall’indipendenza, noti negli ultimi decenni come la “relazione speciale”.

Il re eviterà di commentare le tensioni politiche tra il presidente Donald Trump e il primo ministro britannico Keir Starmer, ma sottolineerà i valori condivisi dai loro paesi, ovvero il dovere di promuovere la pace, la compassione e la democrazia, tutelando al contempo l’ambiente e la libertà religiosa. Una fonte di palazzo ha affermato che, nonostante le periodiche divergenze nei rapporti tra i due Paesi, il re dirà: “Più e più volte, i nostri due Paesi hanno sempre trovato il modo di riunirsi”. La visita, pianificata da tempo, si è svolta in un clima di tensione dovuto alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, dopo che Trump ha ripetutamente criticato la Gran Bretagna per essersi rifiutata di sostenere l’offensiva e dopo che un’e-mail interna del Pentagono ha suggerito che Washington potrebbe riconsiderare il proprio sostegno alla rivendicazione britannica sulle Isole Falkland .

Il documento si concentrerà sui profondi legami tra le due nazioni e su come l’alleanza possa giovare alla sicurezza e alla prosperità globali, ma esprimerà anche una certa cautela riguardo a un’eventuale azione unilaterale degli Stati Uniti, facendo riferimento alla NATO e all’Ucraina . L’amministrazione Trump ha ripetutamente criticato molti degli altri membri dell’alleanza militare guidata dagli Stati Uniti per non aver offerto maggiore assistenza alle operazioni militari statunitensi contro l’Iran e ha fatto pressioni sui paesi europei affinché condividessero una quota maggiore dell’onere finanziario per il sostegno all’Ucraina contro l’invasione russa.