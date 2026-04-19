Leone XIV: “Non è mio interesse dibattere con presidente Donald Trump”

AgenPress. Papa Leone XIV ha affermato che non è nel suo interesse dibattere con il presidente Donald Trump, respingendo le notizie riguardanti l’escalation dello scontro verbale tra i due.

Il tour di 11 giorni in Africa del pontefice nato a Chicago è stato a tratti oscurato da Trump, che ha ripetutamente attaccato il Papa nell’ultima settimana, apparentemente irritato dalla sua decisa difesa della pace con l’Iran.

Leone XIV ha affermato che il mondo è “devastato da una manciata di tiranni” e ha criticato aspramente i leader che spendono miliardi in guerre.

Ma parlando a bordo dell’aereo papale sabato, Leone XIV ha respinto qualsiasi insinuazione secondo cui la sua affermazione fosse una critica diretta alle azioni di Trump in Iran.

Ha dichiarato ai giornalisti che il testo era stato preparato “settimane fa, ben prima che il presidente commentasse la mia persona e il messaggio di pace che sto promuovendo”.

“Sembrava che stessi cercando di dibattere con il presidente, cosa che non è affatto nel mio interesse”, ha detto il Papa.

Ha ribadito il suo impegno a “promuovere la pace nel mondo”, ma ha sottolineato che il suo viaggio ha come scopo principale incoraggiare e accompagnare tutti i cattolici in tutta l’Africa”.