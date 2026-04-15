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Leone XIV: “Il mondo ha bisogno di ascoltare un messaggio di pace e convivenza”

Vatican News
redazione
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AgenPress.  Leone XIV ha detto che il mondo ha bisogno di ascoltare un messaggio di pace e convivenza, in  una dichiarazione rilasciata poche ore dopo l’ultimo attacco sui social media del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il pontefice.

Parlando durante il volo dal Camerun all’Algeria per la seconda tappa del tour, il pontefice ha esortato al rispetto per tutti i popoli del mondo e ha affermato che il suo tour ha dimostrato l’importanza di perseguire il dialogo tra le diverse comunità.

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