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Leone XIV: “Il futuro dell’umanità è tragicamente compromesso”

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AgenPress. Leone XIV ha avvertito che il futuro dell’umanità rischia di essere “tragicamente compromesso” a causa delle guerre in corso e del crollo del diritto internazionale.
Il primo papa statunitense, che si è attirato le ire del presidente Donald Trump per le sue posizioni più esplicite nelle ultime settimane, ha anche denunciato quella che ha definito la “colonizzazione” delle risorse petrolifere e minerarie della Terra, che a suo dire alimenta sanguinosi conflitti.
«Il destino dell’umanità rischia di essere tragicamente compromesso senza un cambio di rotta nell’assunzione di responsabilità politica e senza rispetto per le istituzioni e gli accordi internazionali».
“Dio non vuole questo”. “Il Suo santo Nome non deve essere profanato dalla volontà di dominare, dall’arroganza o dalla discriminazione. Soprattutto, non deve mai essere invocato per giustificare scelte e azioni di morte” – ha affermato il Papa.
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