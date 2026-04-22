Leone XIV: “Il futuro dell’umanità è tragicamente compromesso”

AgenPress. Leone XIV ha avvertito che il futuro dell’umanità rischia di essere “tragicamente compromesso” a causa delle guerre in corso e del crollo del diritto internazionale .

Il primo papa statunitense, che si è attirato le ire del presidente Donald Trump per le sue posizioni più esplicite nelle ultime settimane, ha anche denunciato quella che ha definito la “colonizzazione” delle risorse petrolifere e minerarie della Terra, che a suo dire alimenta sanguinosi conflitti.