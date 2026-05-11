Sequestrato un Tir con oltre 24 tonnellate di cenere di zinco

AgenPress. Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di finanza del Gruppo Ponte Chiasso hanno fermato un autoarticolato immatricolato in Lituania, partito dalla Francia e giunto in regime di transito.

Prima dell’uscita dagli spazi doganali per il definitivo ingresso in UE, detto trasporto è stato sottoposto ad un controllo approfondito sia documentale che fisico in ragione dell’analisi dei rischi locale e della particolare tipologia di merce dichiarata altri lavori di ferro e acciaio.

L’analisi dei documenti, infatti, ha evidenziato fin da subito palesi incongruenze tra quanto riportato sulla dichiarazione doganale di transito e la merce effettivamente trasportata: quello che era dichiarato ai fini doganali come semplice metallo si è rivelato essere un carico di rifiuti.

Accertata la mancata iscrizione del vettore all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, si è proceduto al sequestro preventivo dell’autoarticolato e del carico, consistente in 24 tonnellate di cenere di zinco contenute in 13 casse, del valore di oltre 40.000 euro.

L’autista del mezzo – di nazionalità bielorussa – è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Como con contestuale ritiro della patente di guida.