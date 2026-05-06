Salute e prevenzione, il Ministero della salute agli Internazionali BNL d’Italia 2026

AgenPress. Dal 4 al 17 maggio, al Fan Village stand, tante iniziative nell’ambito della campagna ‘Dona vita, dona sangue’ promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale sangue.

Il Ministero della salute anche quest’anno partecipa agli Internazionali BNL d’Italia 2026 al Foro Italico a Roma. Dal 4 al 17 maggio, presso lo stand allestito nel Fan Village, si alterneranno numerose attività promosse nell’ambito della campagna “Dona vita, Dona sangue” realizzata dal Ministero insieme al Centro nazionale sangue.

Lo stand ospiterà ogni giorno gli esperti del Centro nazionale sangue e per chi desidera compiere un gesto concreto, la mattina del 6 e 11 maggio sarà presente un’autoemoteca per donare il sangue con il supporto di personale medico e infermieristico.

“L’attività fisica è un formidabile alleato della salute e quest’anno rafforziamo la nostra presenza agli Internazionali coinvolgendo le società scientifiche per approfondire le principali tematiche di salute e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione in tutte le sue forme”, dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Dall’8 al 17 maggio, infatti, lo stand del Ministero ospiterà il ciclo di incontri “Salute in evidenza. La scienza che parla ai cittadini”, il nuovo format podcast del Ministero della Salute trasmesso in diretta streaming sul portale istituzionale con la partecipazione di numerose Società scientifiche.

Il programma dei talk

8 maggio ore 10.00

Donazione di sangue e plasma

8 maggio ore 12.00

Prevenzione dei tumori della pelle e protezione dai rischi ambientali

9 maggio ore 12.00

Diabete e obesità

10 maggio 2026 ore 12.00

Sport e prevenzione oncologica

11 maggio ore 12.00

Salute orale

12 maggio ore 12.00

Emergenza e primo soccorso

13 maggio ore 12.00

Screening oncologici

14 maggio ore 12.00

Salute respiratoria e allergologica

15 maggio ore 11.00

Salute mentale

16 maggio ore 12.00

Stili di vita e rischio cardio-metabolico

17 maggio ore 12.00

Trapianti e donazione organi e tessuti

Durante tutta la manifestazione, il pubblico degli Internazionali sarà protagonista della campagna attraverso momenti di informazione, partecipazione e sensibilizzazione. Allo stand sarà possibile incontrare ogni giorno una leggenda dello sport, mettersi alla prova con un cruciverba dedicato all’importanza del dono, scattare selfie con i cartelli a fumetti della campagna e ricevere materiali informativi e gadget di “Dona vita, dona sangue”.

Presso lo stand del Ministero sarà presente anche l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) che, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva di Sapienza Università di Roma, effettuerà attività di educazione sanitaria, con particolare attenzione alla salute cardiovascolare, durante le quali i cittadini potranno interagire anche con Martina, il robot umanoide di INMP, e ricevere il “Passaporto per il Cittadino Cardio-Informato”.

In programma anche momenti di sensibilizzazione sulla donazione degli organi insieme al personale del Centro nazionale trapianti.