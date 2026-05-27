Previsioni Meteo del 28 Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 28 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; velature su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, possibili sconfinamenti sulle pianure del Lazio. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche piovasco in sviluppo tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime in calo al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud. Massime in generale calo salvo una lieve flessione positiva all’estremo sud.