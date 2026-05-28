Approvato il Manifesto “Unione per l’Italia”: partecipazione da tutta Italia e dall’estero

AgenPress. Costruire un’Italia più unita, inclusiva e moderna, capace di garantire pari opportunità ai cittadini indipendentemente dal territorio in cui vivono. È questa la visione al centro del Manifesto politico “Unione per l’Italia”, un progetto che affronta temi fondamentali come sanità, giustizia, lavoro, integrazione, innovazione tecnologica, pace sociale e partecipazione delle nuove generazioni.

Uno dei principi cardine del Manifesto è il superamento delle disuguaglianze territoriali. Se alcune regioni italiane rappresentano eccellenze nella sanità, nella formazione tecnica o nella valorizzazione culturale, tali modelli – secondo la proposta – devono essere estesi all’intero Paese. La qualità dei servizi pubblici non può dipendere dalla geografia: un cittadino calabrese, siciliano o molisano deve poter ricevere le stesse opportunità garantite in Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto o Toscana.

Grande attenzione viene dedicata alla necessità di una riforma radicale della sanità italiana. Il Manifesto sottolinea come non sia più sufficiente intervenire soltanto attraverso rinnovi contrattuali o misure temporanee. La proposta punta invece a una revisione profonda dell’organizzazione sanitaria, della governance e delle prospettive professionali del personale medico e infermieristico, con l’obiettivo di restituire efficienza, dignità professionale e fiducia ai cittadini.

Sul piano della giustizia emerge una proposta innovativa: la creazione di un vero codice penale europeo. Attualmente, uno stesso reato può ricevere trattamenti molto diversi nei vari Stati dell’Unione Europea, creando squilibri normativi e talvolta vere e proprie convenienze criminali. L’idea di un sistema unico di pene e procedure punta a garantire maggiore equilibrio e uguaglianza davanti alla legge.

Tra le proposte sociali figura anche la realizzazione di cimiteri per animali domestici in ogni città o paese. Luoghi decorosi e accessibili dove poter salutare gli animali che hanno condiviso anni di vita accanto alle famiglie, riconoscendo così anche il valore affettivo e sociale del rapporto uomo-animale.

Il Manifesto dedica ampio spazio al tema dell’integrazione, considerata possibile solo attraverso l’applicazione concreta dei principi costituzionali. Libertà, uguaglianza, dignità umana e solidarietà non devono restare concetti astratti, ma trasformarsi in comportamenti quotidiani, relazioni e rispetto reciproco. Una società capace di integrare viene descritta come una società più forte, stabile e sicura.

Tra i punti più innovativi emerge la proposta degli “LSL – Licei Scolastici del Lavoro”, istituti dedicati all’insegnamento pratico di professioni e mestieri. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo del lavoro già durante il percorso scolastico, creando collegamenti diretti con aziende, imprese e artigiani e favorendo così occupazione, responsabilità e indipendenza economica.

Accanto alla formazione professionale tradizionale, il Manifesto guarda anche al futuro tecnologico del Paese con la proposta di creare una vera “Università della Tecnologia” italiana. L’Italia, infatti, continua a formare giovani talenti che spesso finiscono per lavorare nelle grandi multinazionali straniere come Apple, Microsoft, Google, Amazon e Meta. La nuova università avrebbe il compito di trattenere competenze nel Paese e sviluppare innovazione nazionale nei settori strategici del digitale e dell’intelligenza artificiale.

Il tema della povertà sociale viene affrontato attraverso iniziative concrete e territoriali. Tra queste, le “auto della solidarietà”, servizi di trasporto destinati ad anziani, disabili e persone con difficoltà motorie, gestiti in collaborazione tra comuni e associazioni di volontariato. Accanto a questo progetto, il Manifesto propone anche le “banche delle idee”, fondi dedicati a startup sociali, iniziative culturali e progetti innovativi promossi dai giovani.

Sul piano internazionale il documento rilancia il tema del disarmo progressivo degli armamenti, a partire dalle armi nucleari. Secondo il Manifesto, la pace non può essere costruita sulla paura o sull’equilibrio del terrore, ma sulla cooperazione e sulla giustizia sociale. Da qui la proposta di riconvertire parte delle spese militari in investimenti per sanità, scuola e welfare.

Anche l’economia occupa uno spazio centrale nel progetto politico. Il Manifesto sostiene che il potere economico concentrato nelle mani di pochi non possa decidere il destino della maggioranza dei cittadini. La crescita economica viene interpretata non soltanto come aumento di numeri o profitti, ma come miglioramento concreto della qualità della vita e delle prospettive sociali delle persone.

Particolare rilievo viene dato alla parità di genere, definita una sfida ancora aperta nella società contemporanea. Il documento propone politiche concrete per garantire pari opportunità nel lavoro, maggiore rappresentanza femminile nei luoghi decisionali, sostegno alla genitorialità condivisa, educazione al rispetto e contrasto alla violenza contro le donne.

Il Manifesto affronta inoltre il tema della pace interreligiosa e interculturale, sottolineando che nessuna fede può giustificare violenza o intolleranza. La convivenza tra culture differenti viene considerata una ricchezza da valorizzare e non un ostacolo da temere. La pace, viene evidenziato, nasce prima di tutto dai comportamenti quotidiani delle persone e dalla capacità di creare dialogo e rispetto reciproco.

Ampio spazio viene riservato anche alla questione degli anziani. In un Paese tra i più longevi al mondo, il Manifesto propone di rafforzare l’assistenza domiciliare, garantendo cure, fisioterapia, supporto psicologico e aiuto quotidiano direttamente nelle abitazioni, evitando ricoveri inutili e migliorando la qualità della vita delle persone più fragili.

Importante anche il ruolo attribuito alle associazioni di origine straniera, considerate un ponte fondamentale tra comunità e istituzioni. Il coinvolgimento delle associazioni migranti nei processi decisionali e nei tavoli istituzionali dedicati alle politiche sociali e culturali viene visto come uno strumento capace di favorire integrazione, sicurezza e coesione sociale.

Infine, il Manifesto pone al centro le nuove generazioni. I giovani non devono essere coinvolti soltanto in maniera simbolica, ma diventare protagonisti reali dei processi decisionali e della costruzione del futuro del Paese. Valorizzare i giovani significa investire nella crescita, nella coesione sociale e nella stabilità dell’Italia dei prossimi decenni.

“Unione per l’Italia” si presenta così come un progetto politico che punta a coniugare diritti sociali, innovazione, partecipazione democratica e solidarietà, con l’obiettivo di costruire una società più equilibrata, inclusiva e orientata al futuro.