Deontologia, il Consiglio Nazionale del Notariato aggiorna le regole professionali

AgenPress. Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2026 le modifiche ad alcuni Principi di deontologia professionale deliberate dal Consiglio Nazionale del Notariato con l’obiettivo di confermare l’impegno a garantire regole deontologiche chiare, coerenti con i principi di concorrenza e orientate alla tutela dei cittadini e del corretto esercizio della funzione notarile.

Il nuovo articolo 59 del codice sostituisce quello già entrato in vigore lo scorso 12 settembre 2024 relativo all’applicazione della legge sull’equo compenso, in adempimento alla relativa legge. Nella nuova formulazione si chiarisce che la disciplina si applica esclusivamente ai rapporti professionali con i soggetti (cosiddetti “grandi clienti”) come espressamente individuati dalla legge n. 49 del 2023, tra cui imprese bancarie e assicurative, grandi società e pubbliche amministrazioni. La revisione riguarda anche il sistema sanzionatorio previsto in caso di violazioni.

Sono stati inoltre abrogati gli articoli 38 e 39 dei Principi di deontologia professionale in materia di distribuzione degli incarichi tra notai a cura dei Consigli notarili distrettuali, in base a convenzioni o protocolli.