Mark Rutte (NATO): “Il comportamento sconsiderato di Mosca è un pericolo per tutti noi”

AgenPress. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l’alleanza è “pronta a difendere ogni centimetro” del suo territorio dopo che un drone russo ha colpito un condominio in Romania, uno stato membro, durante un attacco notturno contro la vicina Ucraina.

L’incidente di Galați, in cui due persone sono rimaste ferite, ha suscitato una rapida condanna e la minaccia di ritorsioni, mentre la Russia ha smentito le notizie sul coinvolgimento di un drone russo definendole “prive di fondamento.

“Il comportamento sconsiderato della Russia rappresenta un pericolo per tutti noi”, ha scritto Rutte sui social media dopo una telefonata con il presidente rumeno Nicuşor Dan. “Ho ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato”.

Il presidente rumeno Dan ha convocato una riunione d’emergenza del consiglio supremo di difesa nazionale del paese e il ministero degli esteri ha convocato l’ambasciatore russo.

Il ministro degli Esteri, Oana Țoiu, ha scritto su X: “Comunicheremo ufficialmente le conseguenze che questa mancanza di responsabilità da parte della Federazione Russa avrà sulle relazioni diplomatiche tra i nostri Paesi, nonché i prossimi passi a livello europeo in merito a eventuali pacchetti di sanzioni”.

Infine ha dichiarato di aver chiesto alla NATO di accelerare il trasferimento delle capacità anti-drone e ha suggerito che si applicherà l’articolo 4 del trattato NATO, che darebbe il via a discussioni formali in seno all’organizzazione sulle minacce alla sicurezza della Romania.

Ha descritto l’incidente come una “grave e irresponsabile escalation” e una grave violazione del diritto internazionale.

L’attacco in Romania è l’ultimo esempio di come la guerra in Ucraina si stia estendendo oltre i confini del Paese, in un contesto di crescente preoccupazione per la più ampia campagna di guerra ibrida condotta dalla Russia in tutta Europa.