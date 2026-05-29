L’auto di Falcone: il trasferimento al Museo del Presente chiesto dalla fondazione ha carattere provvisorio

AgenPress. In merito alle notizie apparse sulla stampa relative alla polemica di una parte dei Sindacati di Polizia penitenziaria, circa il trasferimento a Palermo, presso il Museo del Presente, dell’auto in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e la moglie e collega Francesca Morvillo, il Ministero della Giustizia comunica quanto segue.

Con il trasferimento, ad ora a carattere provvisorio, l’Amministrazione intende dare seguito a una espressa richiesta formulata congiuntamente dalla professoressa Maria Falcone, sorella del giudice, Presidente della omonima Fondazione, e da Vincenzo Di Fresco e Alessandro De Lisi, rispettivamente Presidente e Direttore del Museo del Presente.

Il Museo del presente, inaugurato nel 2025 e nato per diffondere la memoria e la cultura della legalità, contribuirà a mantenere viva la memoria delle stragi di Capaci e via D’Amelio, anche grazie alla Fiat Croma, importante reperto storico che offre un’immagine plasticamente legata al sommo sacrificio dei Caduti e rappresenta uno strumento essenziale di pedagogia civile e di ispirazione istituzionale, di immediata percezione emotiva, soprattutto per le nuove generazioni.