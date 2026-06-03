Paura a Conca d’Oro: tornado improvviso si abbatte sul quartiere, alberi sradicati e danni

AgenPress. Momenti di forte paura nel quadrante nord-est della Capitale, dove nel quartiere Conca d’Oro una violenta tromba d’aria ha attraversato diverse strade causando danni, disagi alla circolazione e l’intervento dei soccorsi.

Il fenomeno si è sviluppato nel corso di un intenso temporale che ha colpito Roma nel pomeriggio. In pochi minuti raffiche di vento particolarmente violente hanno investito l’area, abbattendo rami e alberi e provocando il distacco di alcuni elementi da balconi e coperture. Numerose le segnalazioni dei residenti, sorpresi dalla rapidità con cui il cielo si è oscurato e dalla forza del vento.

Le zone maggiormente interessate risultano essere quelle attorno a viale Tirreno, piazza Conca d’Oro e le strade limitrofe, dove il passaggio del vortice ha lasciato evidenti segni del suo percorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza le aree interessate e rimuovere gli ostacoli dalla carreggiata.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti gravi, ma i danni a veicoli parcheggiati e al verde urbano sono consistenti. Alcune linee del trasporto pubblico hanno subito rallentamenti a causa della presenza di detriti sulle strade.

Gli esperti spiegano che fenomeni di questo tipo, comunemente definiti tornado o trombe d’aria, possono svilupparsi durante temporali particolarmente intensi in presenza di forti contrasti atmosferici e convergenze di vento. Sebbene più frequenti in altre aree del mondo, eventi simili non sono sconosciuti anche in Italia e nel Lazio.

Nelle prossime ore proseguiranno le verifiche per quantificare con precisione i danni e stabilire l’intensità del fenomeno che ha colpito il quartiere romano. Intanto i residenti fanno i conti con le conseguenze di un evento meteorologico tanto improvviso quanto spettacolare.