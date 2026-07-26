Incendio sul Gargano. Evacuazione via mare con le imbarcazioni della Guardia Costiera.

AgenPress. Momenti di paura sul Gargano, dove un vasto incendio boschivo divampato nella tarda mattinata di oggi ha costretto decine di turisti ad abbandonare le spiagge tra Peschici e Vieste. Per garantire la sicurezza delle persone presenti lungo il litorale, è stata disposta l’evacuazione via mare con le imbarcazioni della Guardia Costiera.

Le fiamme hanno interessato una vasta area di pineta e macchia mediterranea nella zona di Pile Fraballe, estendendosi rapidamente fino a Baia Zaiana e raggiungendo le aree a ridosso della costa. Il forte vento ha favorito l’avanzata del rogo, rendendo più complesse le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della popolazione.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e mezzi della Guardia Costiera, mentre è stato richiesto anche il supporto dei mezzi aerei per contenere l’incendio. Le autorità hanno provveduto ad allontanare i bagnanti dalle spiagge più esposte, trasferendoli via mare in aree sicure.

Il sindaco di Peschici, Luigi d’Arenzo, ha spiegato che «il vento di oggi sta alimentando il rogo», sottolineando come le condizioni meteorologiche stiano rendendo particolarmente difficile il lavoro delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento. Il Comune ha inoltre predisposto le scuole elementari di via Montesanto come punto di accoglienza per chi dovesse avere bisogno di assistenza.

Al momento non risultano feriti, mentre le operazioni di spegnimento e monitoraggio dell’area proseguono senza sosta per evitare che le fiamme possano raggiungere ulteriori zone della costa o strutture ricettive.