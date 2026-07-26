Il Basso Molise è stretto nella morsa degli incendi. Evacuati campeggi, chiuse Statale 16 e linea ferroviaria

AgenPress. Il Basso Molise è stretto nella morsa degli incendi, alimentati dalle alte temperature e dal vento, che stanno interessando in particolare la fascia costiera tra Campomarino e Termoli. Le fiamme hanno costretto all’evacuazione di alcuni campeggi e di una casa di riposo, mentre per motivi di sicurezza sono stati chiusi tratti della Strada Statale 16 Adriatica e della linea ferroviaria adriatica, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sulla circolazione dei treni.

L’emergenza ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e delle forze dell’ordine, impegnati nel contenimento dei numerosi fronti di fuoco che minacciano abitazioni, strutture ricettive e aree agricole. Le operazioni di evacuazione sono state effettuate in via precauzionale per garantire la sicurezza di residenti e turisti presenti nelle strutture ricettive della costa.

La chiusura della Statale 16 e l’interruzione della circolazione ferroviaria hanno provocato forti disagi alla mobilità lungo la dorsale adriatica. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare le zone interessate dall’emergenza e a seguire i percorsi alternativi predisposti, mentre Trenitalia ha attivato misure straordinarie per limitare i disagi ai viaggiatori.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la giornata con il supporto dei mezzi aerei, impegnati a contenere le fiamme prima che possano raggiungere ulteriori aree abitate. Le condizioni meteorologiche, caratterizzate da vento sostenuto e temperature elevate, continuano però a rendere particolarmente complesso il lavoro delle squadre di soccorso.

Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano la popolazione a rispettare le ordinanze di sicurezza, evitando di avvicinarsi alle aree interessate dagli incendi e segnalando tempestivamente eventuali nuovi focolai ai numeri di emergenza.