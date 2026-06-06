Tivoli dedica una piazza a Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo INI

Scoperta la targa alla presenza della famiglia Faroni, delle istituzioni e di una piazza gremita

A Villa Dante inaugurata anche “La Libreria di Nadia”, spazio libero di condivisione dei libri per pazienti, famiglie e cittadini

AgenPress. Una piazza gremita, la partecipazione delle istituzioni e l’affetto di una comunità intera hanno accompagnato questa mattina la cerimonia di inaugurazione di Piazza Delfo Galileo Faroni, che il Comune di Tivoli ha voluto dedicare alla memoria del fondatore del Gruppo INI.

Nel corso della cerimonia, il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, ricordando la figura di Delfo Faroni, ha scoperto la targa commemorativa insieme alla famiglia: Cristopher Faroni, presidente del Gruppo INI, Jessica Veronica Faroni, manager sanitario del Gruppo INI, Nadia Faroni, moglie del compianto professore e Alba, la figlia maggiore.

Con questa intitolazione, la città di Tivoli rende omaggio a una figura che ha segnato profondamente la storia della sanità privata italiana e del territorio. Delfo Galileo Faroni ha fondato e sviluppato il Gruppo INI con una visione capace di unire assistenza, innovazione, attenzione alla persona e radicamento nelle comunità locali. Una storia imprenditoriale e sanitaria che, nel corso degli anni, ha dato lavoro, servizi, cure e risposte a migliaia di persone e famiglie.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e istituzionali, tra cui Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, Alessandro Palombi, deputato e sindaco di Palombara Sabina, Laura Cartaginese, consigliera regionale del Lazio, il sindaco emerito di Tivoli Marco Vincenzi insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

“Quella di oggi è una giornata di memoria, riconoscenza e futuro”, ha dichiarato Cristopher Faroni, presidente del Gruppo INI. “Intitolare una piazza a nostro padre significa consegnare alla comunità il ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita al lavoro, alla sanità e alla cura delle persone. Per la nostra famiglia e per tutto il Gruppo INI è un momento di grande emozione e profonda gratitudine verso la città di Tivoli”.

La nuova Piazza Faroni diventa così non solo un luogo urbano, ma anche un simbolo: uno spazio pubblico dedicato a una storia di impegno, visione e servizio. Un riconoscimento che lega in modo ancora più forte il nome di Delfo Galileo Faroni al territorio tiburtino e alla rete di strutture sanitarie e riabilitative che il Gruppo INI continua a sviluppare.

“Ci ha lasciato un’eredità importante, fatta di valori, responsabilità e attenzione concreta ai bisogni delle persone”, ha sottolineato Jessica Veronica Faroni. “Oggi quella eredità continua attraverso il lavoro quotidiano delle nostre strutture, dei nostri professionisti e di tutti coloro che condividono la missione del Gruppo INI”.

Al termine dell’inaugurazione della piazza, la giornata è proseguita a Villa Dante, struttura di Guidonia del Gruppo INI, con un altro momento particolarmente significativo: il taglio del nastro de “La Libreria di Nadia”, iniziativa ideata da Nadia Faroni per promuovere la lettura, la condivisione e la cultura all’interno degli spazi della struttura.

La libreria nasce come luogo libero e aperto, dove pazienti, familiari, operatori e visitatori potranno prendere o lasciare libri, contribuendo a creare un piccolo circuito di scambio, relazione e partecipazione. Un gesto semplice, ma dal forte valore umano e sociale, pensato per rendere Villa Dante non solo un luogo di cura, ma anche uno spazio di incontro, benessere e comunità.

“Ho immaginato questa libreria come un posto vivo, dove ogni libro possa passare di mano in mano e portare con sé una storia, un pensiero, un momento di serenità”, ha spiegato Nadia Faroni. “La lettura può accompagnare, confortare e avvicinare le persone. È un modo per continuare a prenderci cura anche attraverso la cultura”.

La giornata del 6 giugno 2026 resterà così impressa come un doppio momento di memoria e di vita: da un lato l’omaggio pubblico a Delfo Galileo Faroni, con l’intitolazione della piazza voluta dal Comune di Tivoli; dall’altro l’apertura di un nuovo spazio dedicato ai libri, alla condivisione e alla centralità della persona, nel solco dei valori che da sempre ispirano la storia del Gruppo INI.