La Nuvola dell’EUR apre le sue porte al Tango per una notte

AgenPress. Venerdì 31 luglio al calar del sole le porte della Nuvola, il futuristico centro congressi dell’EUR, cuore dell’omonimo quartiere, aprirà le sue porte al Tango per una serata in cui centinaia di appassionati e professionisti potranno ballare all’ombra dell’opera progettata da Massimiliano e Doriana Fuksas e di proprietà di EUR SpA.

La Nuvola sarà illuminata per l’occasione per offrire uno sfondo suggestivo che accompagnerà i partecipanti sulle note del ballo più conosciuto al mondo, simbolo di nostalgia ma anche di contaminazione culturale, nato dai grandi flussi migratori – dall’Europa e non solo- verso l’Argentina tra 1800 e 1900. Il Tango è dunque un linguaggio universale e per questo nel 2009 è stato proclamato Patrimonio dell’Umanità.

Grazie alla collaborazione tra EUR SpA e l’Associazione culturale TangoEventi il pubblico potrà danzare e visitare la grande architettura contemporanea perché sarà data la possibilità a tutti i partecipanti di un tour guidato negli spazi del centro congressi dell’EUR.

La manifestazione vede il Patrocinio dell’I.I.L.A. Organizzazione internazionale italo- latino-americana e dell’Ambasciata dell’Uruguay.

Programma

Serata di Tango dalle 19.30 alle 23.30 Tdj Super Sabino