Conversazione telefonica di Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.

I due leader hanno fatto il punto sull’eccellente stato delle relazioni bilaterali in campo politico, economico, energetico ed industriale, confermando il comune impegno a rafforzarle ulteriormente. In particolare, sono stati esaminati i progressi nella realizzazione delle attività previste nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, rilevando con favore i recenti positivi progressi con riferimento al Centro d’eccellenza “Enrico Mattei” per la formazione, la ricerca e l’innovazione in campo agricolo a Sidi Bel Abbes.

Il colloquio ha anche permesso di fare il punto sulla cooperazione nel contrasto dei movimenti migratori irregolari, confermando la comune volontà di combattere le reti criminali che traggono profitto dalla tratta di essere umani.