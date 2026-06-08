L’Iran annuncia la fine delle operazioni militari contro Israele

AgenPress. L’Iran ha annunciato la “sospensione” delle sue “operazioni delle forze armate”. Il quartier generale militare di Teheran ha annunciato la notizia, avvertendo però che “se le aggressioni e le azioni ostili dovessero continuare, anche nel Libano meridionale, seguiranno misure ben più severe e repressive rispetto al passato”.

Secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim, il quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha dichiarato in un comunicato che l’Iran “ha dato una risposta dolorosa al regime a sostegno del popolo oppresso del Libano. Si tratta di una risposta da cui il regime sionista illegittimo e i suoi sostenitori avrebbero dovuto imparare la lezione”.

Il comunicato aggiungeva: “Si annuncia la sospensione delle operazioni delle Forze Armate”, senza fornire ulteriori dettagli. Israele non ha ancora commentato l’annuncio.