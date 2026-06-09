AgenPress. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti di Belén Rodríguez, indagata con l’accusa di omissione di soccorso dopo una denuncia presentata dalla Polizia locale. L’inchiesta riguarda due distinti episodi avvenuti nelle scorse settimane nel centro del capoluogo lombardo, durante i quali la showgirl avrebbe provocato alcuni incidenti stradali senza fermarsi a verificare le conseguenze degli urti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il primo episodio si sarebbe verificato in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove il veicolo condotto dalla showgirl avrebbe urtato lo specchietto di un’auto parcheggiata. Poco dopo, un secondo incidente sarebbe avvenuto in via San Marco, nella zona di Brera, dove l’auto avrebbe colpito uno scooter e altri mezzi in sosta. In quest’ultimo caso tre persone avrebbero riportato lievi lesioni, successivamente refertate in pronto soccorso.

Gli agenti della Polizia locale hanno raccolto testimonianze e svolto accertamenti sui due episodi, redigendo un’informativa trasmessa alla Procura. Alcuni passanti avrebbero inoltre fotografato la conduttrice al volante del veicolo coinvolto negli incidenti, elementi che hanno contribuito all’attività investigativa.

L’iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta dopo la denuncia formulata dagli agenti e il fascicolo è stato affidato alla pubblico ministero Maria Cristina Ria. Gli inquirenti dovranno ora accertare nel dettaglio la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità penali.

La vicenda arriva a pochi giorni dal ricovero della showgirl presso il Policlinico di Milano, avvenuto dopo l’intervento dei soccorsi allertati da alcuni vicini di casa. Rodriguez era stata successivamente dimessa in buone condizioni.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte della conduttrice in merito all’indagine. Come previsto dalla legge, l’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto di garanzia e non implica alcun giudizio definitivo sulla responsabilità dell’interessata.