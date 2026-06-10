Confcommercio. Meloni: “Non vi siete mai tirati indietro e non avete mai anteposto l’interesse di categoria a quello generale”

AgenPress. Confcommercio c’è, c’è sempre stata, non vi siete mai tirati indietro e non avete mai anteposto l’interesse di categoria a quello generale; avete sempre interpretato il vostro ruolo con buonsenso e con pragmatismo, fondamentalmente credo perché siete consapevoli della responsabilità che comporti essere una delle colonne del Sistema Italia, uno dei motori più identitari e più dinamici dell’economia della nostra Nazione.

L’anno scorso avete compiuto 80 anni, i vostri primi 80 anni. La Repubblica italiana li ha compiuti quest’anno. Cioè, ancora prima che nascesse la nostra Repubblica, voi eravate già in campo.

E non escludo che Sangalli fosse già Presidente dell’Associazione. Eravate già in campo nei territori, tra la gente, per le strade, perché questa è la vostra identità profonda. Voi siete, lo ricordava il Presidente Sangali, una forza di popolo che nasce dal basso e che dal basso costruisce ogni giorno ricchezza, coesione, vitalità per questa Nazione. Le vostre attività rappresentano quel tessuto che tiene vivo il nostro territorio, i nostri borghi, le nostre città, dalle più grandi alle più piccole. Ogni serranda alzata è una luce, è un punto di riferimento, è una certezza, ma è anche segno di energia, di saper fare, è presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, è qualcosa che nessuna piattaforma on line potrà mai sostituire.