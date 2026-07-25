Bologna, nuovo video sul caso Fakir: visibile una chiazza di sangue sotto la testa del 42enne morto durante il fermo di polizia

AgenPress. Emergono nuove immagini sul caso della morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Un video, acquisito nell’ambito delle indagini, mostra gli istanti immediatamente successivi al decesso dell’uomo.

Nel filmato si vede un’agente della polizia scientifica mentre solleva il lenzuolo che copre il corpo di Fakir, ancora con le caviglie legate. Le immagini mostrano inoltre una chiazza di sangue presente sotto la testa del 42enne, un elemento che potrebbe essere oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Il video rappresenta un nuovo tassello nell’inchiesta aperta dalla Procura per fare piena luce sulle circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire l’origine della presenza di sangue e verificare se questo elemento abbia rilevanza nella ricostruzione dei fatti.

La vicenda ha suscitato forte attenzione pubblica e politica. Le indagini, affidate agli organi competenti, proseguono con l’analisi dei filmati, delle testimonianze e degli esiti degli esami medico-legali, con l’obiettivo di chiarire quanto accaduto durante il fermo e accertare eventuali responsabilità.

Al momento non sono state rese note conclusioni definitive sulle cause del decesso. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi.