Violenza a Rho, Cecchetti (Lega): “Orrore senza giustificazioni. Chi violenta una minorenne deve marcire in carcere”

AgenPress. “La notizia della presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza minorenne avvenuta a Rho lascia sgomenti e indignati. Di fronte a episodi di questa gravità non possono esserci attenuanti né giustificazioni: chi si rende responsabile di simili atrocità deve essere assicurato alla giustizia e scontare pene severe, senza sconti.

Esprimo la mia piena vicinanza alla giovane vittima e alla sua famiglia, che stanno affrontando un dramma inaccettabile. Al tempo stesso rivolgo un sincero ringraziamento ai Carabinieri della Compagnia di Rho e alla Procura per la rapidità con cui hanno condotto le indagini, arrivando all’arresto del presunto responsabile.

Non possiamo accettare che ragazze giovanissime debbano avere paura di partecipare a una festa. La sicurezza e la tutela delle donne devono restare una priorità assoluta. In Parlamento abbiamo inasprito le pene per i reati di violenza sessuale proprio per dare una risposta più forte a fatti così gravi. Ci auguriamo che, qualora vengano accertate le responsabilità, la magistratura applichi il massimo della pena previsto dall’ordinamento.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.