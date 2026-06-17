Hegel troppo sopravvalutato. Pierfranco Bruni presenta il suo “A cena con Hegel”

AgenPress. La filosofia e la cultura tra il Secolo immenso (Novecento) e il Secolo che si fa strada. Sulla base di ciò si svilupperà l’appuntamento tra filosofia e letteratura in un dialogare tra fenomenologia e fialettica (nella splendida cornice della Terrazza Caretta).

Ovvero si discuterà di Hegel e della sua filosofia tra fenomenologia e dialettica. Di questo si parlerà a Grottaglie il prossimo venerdì 19 giugno. Infatti il Centro Culturale Giuseppe Battista, nell’anno del suo trentesimo anniversario di attività (1996-2026), organizza un prestigioso appuntamento filosofico che vedrà protagonista il noto scrittore e intellettuale Pierfranco Bruni. L’autore presenterà la sua ultima fatica dal titolo “A cena con Hegel” (Pellegrini Editore, collana Zaffiro large). Un testo di alta filosofia.

L’evento si terrà venerdì 19 giugno 2026 alle ore 19:30 a Grottaglie (TA), nella suggestiva cornice della Terrazza Caretta, sita nel cuore dello storico Quartiere delle Ceramiche (via Caravaggio, 2). L’iniziativa nasce dalla proficua sinergia tra il Centro Culturale Battista, le storiche Maioliche Domenico Caretta dal 1958, l’ANTEAS di Grottaglie e la testata giornalistica Oraquadra.info, uniti nella promozione della cultura e della valorizzazione del patrimonio intellettuale e artistico locale.

“A cena con Hegel” si configura come un viaggio affascinante e profondo che intreccia riflessione filosofica ed espressione letteraria, stimolando nel lettore interrogativi di grande attualità attraverso una narrazione colta ma al contempo accessibile e magnetica, tipica della cifra stilistica di Pierfranco Bruni. Un appuntamento di grande profilo perché discutere di dialettica oggi significa anche porre all’attenzione modelli di pensiero che vanno da Hegel ai nostri giorni.

Programma e Interventi della serata:

Saluti istituzionali: * Ciro Marseglia (Presidente del Centro Culturale Giuseppe Battista)

Carmelo Masella (Rappresentante del Centro Culturale Giuseppe Battista)

Coordinamento e moderazione: * Lilli D’Amicis (Giornalista e Direttrice di Oraquadra.info)

Dialogo con l’Autore: * La saggista Maria Teresa Alfonso approfondirà i nodi tematici e i percorsi filosofici del testo dialogando direttamente con l’autore Pierfranco Bruni.

La cittadinanza, gli appassionati di filosofia, i lettori e gli organi di stampa sono calorosamente invitati a partecipare a questa serata di condivisione e arricchimento culturale. L’evento gode inoltre del prezioso supporto tecnico e logistico dei partner Nogitech, NM Group e Brandisio.

Dettagli dell’evento:

Quando: venerdì 19 giugno 2026, ore 19:30

Dove: Terrazza Caretta, via Caravaggio 2 – Quartiere delle Ceramiche, Grottaglie (TA).

Perché discutere di Hegel in un tempo come il nostro? A questa domanda ha risposto Pierfranco Bruni: “Hegel è stato sopravvalutato abbastanza soprattutto se su pensa a filosofi come Schopenhauer Kierkegaard e Nietzsche. Con Hegel inizia una filosofia della moderna sistematicità fenomenologia. Ma l’uomo non è un fenomeno. È il tragico nel tempo. Hegel è storia e ragione. Ma l’uomo è sentimento ed emozione. Comunque Hegel ha segnato un’epoca della filosofica”.