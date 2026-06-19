Il Movimento Internazionale Uniti per Unire (UXU) annuncia l’organigramma 2026-2031. Rieletto all’unanimità per la quarta volta Foad Aodi

UXU: CRESCITA DEL 39% NELL’ULTIMO ANNO E PRESENZA IN 120 PAESI E 350 MEMBRI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA IN RAPPRESENTANZA DI ASSOCIAZIONI, COMUNITÀ E AGENZIE DI STAMPA

Aodi: «Un voto di fiducia, rappresentanza e credibilità. Ora completeremo le commissioni e lavoreremo al Manifesto “Unione per l’Italia”, coinvolgendo tutte le professioni, tutte le comunità e tutte le competenze»

AgenPress. Grande partecipazione, ampia rappresentanza delle comunità presenti in Italia e all’estero, numerose associazioni aderenti e una presenza trasversale di professionisti provenienti dai più diversi settori. Si è conclusa con la rielezione all’unanimità del professor Foad Aodi l’assemblea per il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Movimento Internazionale e Transculturale Uniti per Unire (UXU), svoltasi il 17 giugno 2026 presso il Centro Medico Iris di Roma, in presenza e online, con diretta Facebook e partecipazione da numerosi Paesi.

L’assemblea ha confermato per la quarta volta consecutiva la guida del professor Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista, divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCeO, docente dell’Università di Tor Vergata e 4 volte eletto all’Omceo di Roma.

UN MOVIMENTO CHE CRESCE E COINVOLGE TUTTE LE PROFESSIONI

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il percorso di crescita del Movimento Uniti per Unire, che nell’ultimo anno ha registrato un incremento del 39% delle adesioni e delle attività, consolidando una rete presente in 120 Paesi attraverso la collaborazione con UMEM, USEM e AISC_NEWS. «Siamo probabilmente l’unico movimento europeo che dialoga contemporaneamente con tutte le professioni, sanitarie e non sanitarie, con le associazioni, le comunità straniere, i giovani, il mondo dell’informazione, dell’economia, della finanza, delle professioni tecniche e del volontariato», dichiara Aodi. «La nostra forza nasce dalla capacità di mettere insieme competenze diverse, culture diverse e sensibilità diverse nel nome del dialogo, della meritocrazia e della partecipazione. All’interno dell’organigramma sono presenti 350 presidenti rappresentanti di associazioni di comunità, organizzazioni, associazioni e agenzie stampa figurano nell’organigramma».

UN VOTO DI FIDUCIA E DI RAPPRESENTANZA

La composizione del nuovo Ufficio di Presidenza vede accanto agli esponenti storici che hanno contribuito alla nascita del movimento anche numerosi nuovi ingressi provenienti dal mondo delle professioni, del giornalismo, della sanità, dell’impresa, della consulenza, della finanza, delle assicurazioni e del commercio. «Questa rielezione rappresenta un voto di fiducia, ma anche un voto di rappresentanza e di credibilità», sottolinea Aodi. «Significa che sempre più persone vedono in Uniti per Unire uno spazio libero di confronto, capace di dare voce ai territori, alle professioni e alle comunità senza divisioni ideologiche».

VERSO IL MANIFESTO “UNIONE PER L’ITALIA”

Nei prossimi giorni saranno completate le nomine dei coordinatori delle commissioni nazionali e dei referenti territoriali e internazionali. Successivamente il Movimento avvierà la fase operativa dedicata alla costruzione del Manifesto politico-programmatico “Unione per l’Italia”. «Una volta completato l’organigramma con le commissioni e i rappresentanti regionali – conclude Aodi – inizieremo il lavoro sul Manifesto “Unione per l’Italia”, un progetto aperto al contributo di tutte le associazioni, di tutte le comunità e di tutti i professionisti che credono nella partecipazione, nella competenza e nella costruzione di una società più inclusiva e più forte».

NEL NOME DELLA DEMOCRAZIA, MERITOCRAZIA, COMPETENZA, RICONOSCENZA, FIDUCIA E RISPETTO -RECIPROCO, DIALOGO, PACE, DIRITTI E DOVERI. ECCO L’ESITO DELLE ELEZIONI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL MOVIMENTO UNITI PER UNIRE, SVOLTESI PER LA QUARTA VOLTA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO IL 17.06.2026 IN PRESENZA E ONLINE IN DIRETTA FACEBOOK, CON ENORME PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA PRESSO IL CENTRO MEDICO IRIS.

ORGANIGRAMMA

Presidente internazionale

Foad Aodi

Vice presidenti

Belaitouche Kamel Eddine

Laura Mazza

Federica Federici

Aurelio Coppeto

Fabio Massimo Abenavoli

Segretario Generale

Shadia Awad

Vice Segretari Generali

Nadir Aodi

Mauro De Lellis

Leonardo Di Maggio

Biagio Minchella

Daoudi Tilouani

Coordinamento Segreteria Nazionale

Letizia Aodi

Patrizia Sardara

Eugenia Voukadinova

Luisa Pannone

Daniela Alina

Seres Leila Belaitouche

Mona Haidar Ahmad

Fatma Ben Lalla

Donatella Massi

Lucia Di Giambattista

Raffaella Sasso