Serata di vera filosofia a Grottaglie

In una sala gremita grande successo a Grottaglie per “A cena con Hegel” di Pierfranco Bruni: la filosofia diventa dialogo vivo tra autore e pubblico

AgenPress. Nella splendida e suggestiva cornice della Terrazza Caretta, nel cuore dello storico Quartiere delle Ceramiche di Grottaglie, ieri sera la filosofia è tornata a essere un fatto comunitario e partecipato. Il Centro Culturale “Giuseppe Battista”, nell’anno in cui celebra con orgoglio il suo trentennale di attività (1996-2026), ha fatto registrare un eccezionale successo di pubblico per la presentazione dell’ultima fatica letteraria del noto scrittore e intellettuale Pierfranco Bruni, “A cena con Hegel” (Pellegrini Editore).

L’evento, nato dalla sinergia proficua tra il Centro Culturale Battista, le storiche Maioliche Domenico Caretta dal 1958, l’ANTEAS di Grottaglie e la testata giornalistica Oraquadra.info, ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico numeroso, attento e appassionato, confermando la forte vocazione del territorio per le iniziative culturali di alto spessore.

La serata si è aperta con i saluti istituzionali del Presidente del Centro, Ciro Marseglia, e del rappresentante dell’associazione Carmelo Masella, i quali hanno ribadito l’importanza di creare ponti culturali e di valorizzare il patrimonio artistico e intellettuale locale proprio in occasione dei trent’anni di attività del sodalizio. Il cuore della presentazione ha visto poi un fitto dialogo tra l’autore e la saggista Maria Teresa Alfonso, abile nell’esplorare i nodi tematici e i percorsi filosofici e letterari che intrecciano l’opera di Bruni.

Il momento più alto e stimolante della serata si è registrato tuttavia nelle battute finali dell’incontro. Al termine della presentazione, infatti, si è animato un interessantissimo e vivace confronto diretto tra Pierfranco Bruni e il pubblico in sala. Sollecitato dalle numerose domande e riflessioni provenienti dai presenti, l’autore si è concesso a un dibattito aperto sui grandi interrogativi del pensiero hegeliano calati nella complessa realtà del nostro tempo.

Le provocazioni culturali dei lettori e degli appassionati hanno dato vita a un vero e proprio “simposio contemporaneo” all’aria aperta, in cui la narrazione filosofica ha abbandonato la rigidità accademica per farsi materia viva, accessibile e magnetica. Questioni legate al destino della cultura tra il Novecento e il secolo attuale hanno acceso un dialogo serrato che ha prolungato la serata ben oltre i tempi previsti, a testimonianza di un diffuso bisogno di pensiero critico e condivisione civile.

«Vedere una partecipazione così attiva e un dibattito così profondo nascere spontaneamente tra l’autore e la nostra comunità è la prova tangibile che la cultura a Grottaglie è più viva che mai,» ha dichiarato a margine il Presidente Ciro Marseglia. «Questo è esattamente lo spirito con cui il Centro Giuseppe Battista opera da trent’anni: trasformare i libri in occasioni di crescita collettiva».

Proprio in chiusura di serata, nel momento dei ringraziamenti e dei saluti finali, il Presidente Ciro Marseglia ha colto l’occasione per lanciare in anteprima il prossimo attesissimo appuntamento del Centro: il 30 giugno, sempre nella suggestiva atmosfera della Terrazza Caretta, l’ospite d’onore sarà il celebre giornalista, scrittore e pensatore Marcello Veneziani. Un annuncio che ha subito acceso l’entusiasmo della platea, promettendo un altro incontro di altissimo profilo culturale per la rassegna estiva.

Il Centro Culturale “Giuseppe Battista” ringrazia sentitamente l’autore Pierfranco Bruni, i relatori, i partner tecnici e logistici (Nogitech, NM Group e Brandisio) e tutto il pubblico intervenuto, dando appuntamento a tutti per la serata del 30 giugno.