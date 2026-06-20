Incidente tra un Suv e uno scooter in Versilia: morto un ragazzo di 17 anni, in fuga gli occupanti dell’auto

AgenPress. Una tragedia si è consumata nella notte in Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un Suv. Gravissimo anche l’amico che viaggiava con lui sul mezzo a due ruote, trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello schianto ci sarebbe stata una manovra di inversione a U effettuata dal Suv. Lo scooter, sul quale viaggiavano i due giovani, si sarebbe scontrato violentemente contro il veicolo. L’impatto è stato devastante e per il 17enne non c’è stato nulla da fare: i soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

L’altro ragazzo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito in condizioni critiche in ospedale, dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

A rendere ancora più drammatica la vicenda è il comportamento degli occupanti del Suv che, secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, si sarebbero allontanati dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso ai due giovani. Una fuga che ora è al centro dell’attività investigativa delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili per identificare il Suv e i suoi occupanti.