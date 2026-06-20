Steve Witkoff e Abbas Araqchi si stanno recando in Svizzera per firmare accordo di pace

AgenPress. L’inviato personale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il ministro degli esteri iraniano si stanno recando in Svizzera per colloqui, sebbene gli attacchi israeliani in Libano di sabato potrebbero mettere alla prova un nuovo cessate il fuoco, fondamentale per porre fine alla guerra con l’Iran.

I colloqui, guidati da Steve Witkoff e Abbas Araqchi, rappresentano un tentativo di trasformare l’accordo provvisorio in 14 punti raggiunto questa settimana in un accordo regionale duraturo per porre fine alla guerra iniziata da Stati Uniti e Israele.

Ma poche ore dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco in Libano tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, raid aerei e attacchi di droni israeliani hanno ucciso almeno cinque persone nel sud del Paese distruggendo anche edifici residenziali. La cessazione dei combattimenti in Libano è una condizione per l’avvio di 60 giorni di colloqui tra Stati Uniti e Iran volti a risolvere le controversie sul programma nucleare iraniano e altre questioni spinose necessarie per raggiungere un accordo più duraturo, fondamentale per la riapertura dello Stretto di Hormuz e la stabilizzazione delle forniture globali di petrolio.

Il vicepresidente JD Vance ha annullato giovedì i suoi piani di recarsi nella località montana svizzera di Buergenstock, poiché i preparativi per i colloqui tecnici erano già in fase avanzata, in un contesto di crescente tensione tra Israele e Hezbollah.

Il ministero degli Esteri svizzero ha dichiarato che la Svizzera è pronta a facilitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran e che i lavori preparatori proseguono.

Israele, escluso dai negoziati, afferma di non essere parte dell’accordo.