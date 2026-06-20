Accordo di pace. Trump: “La guerra ha indebolito l’Iran! Non ci siamo incontrati per disperazione”

AgenPress. L’accordo provvisorio prevede l’allentamento delle sanzioni economiche per l’Iran, lo scongelamento di beni per un valore di decine di miliardi di dollari e l’immediata concessione da parte degli Stati Uniti di deroghe alle sue esportazioni di petrolio.

Prevede inoltre un fondo di ricostruzione per l’Iran del valore di 300 miliardi di dollari e altri incentivi finanziari.

Trump ha difeso nuovamente l’accordo dopo le critiche provenienti da Washington, comprese quelle di alcuni alleati repubblicani al Congresso che si chiedono se abbia fatto troppe concessioni per porre fine a una guerra impopolare tra la maggior parte degli americani in vista delle elezioni di medio termine di novembre.