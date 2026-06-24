Previsioni Meteo del 25 Giugno 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 25 Giugno 2026.

AL NORD – Al mattino cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio marcata instabilità su Alpi e Prealpi con temporali sparsi; più stabile sull’Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni sui settori alpini, migliora altrove con cieli poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio forte instabilità sulle zone interne delle regioni Tirreniche, sereno altrove. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio rovesci diffusi sulla Basilicata, acquazzoni sparsi su Campania e Calabria, isolati su Puglia e Sicilia;. In serata e in nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo al centro, stazionarie o in rialzo altrove; massime stabili o in lieve aumento da nord a sud.