L’Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio e una fabbrica di componenti per missili in Russia

AgenPress. L’Ucraina ha colpito per la seconda volta una raffineria di petrolio russa nella città di Ufa, a oltre 1.300 chilometri dalla linea del fronte, ha dichiarato oggi il presidente Volodymyr Zelensky, mentre Kiev intensifica i suoi attacchi in profondità nel territorio russo.

“Ogni giorno, il nostro piano per imporre sanzioni di vasta portata all’Ucraina viene attuato”, ha dichiarato Zelensky a X, riferendosi agli attacchi ucraini contro la Russia. “È una risposta assolutamente giusta a ciò che la Russia ci sta facendo”.

Zelensky ha anche riferito di un attacco a quello che ha definito un impianto militare-industriale russo “strategicamente importante” nella regione di Penza, che produce componenti per armi missilistiche utilizzate da Mosca nei suoi attacchi contro l’Ucraina. L’impianto si trova a circa 600 chilometri dalla linea del fronte, ha affermato.

Lo stato maggiore dell’esercito ucraino ha identificato la struttura come parte dell’agenzia spaziale statale russa Roscosmos, affermando che vi si producono sensori per missili da crociera e missili balistici, tra le altre cose.

Lo stato maggiore ha inoltre segnalato attacchi a due ponti nelle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk occupate dalla Russia, nonché a un punto di passaggio logistico nella regione di Donetsk.

L’Ucraina ha intensificato gli attacchi contro le vie di rifornimento militare russe nell’ambito di una campagna volta a colpire la logistica russa ben oltre le linee del fronte, uno sforzo che, secondo gli analisti, sta contribuendo a rallentare la sua macchina bellica dopo oltre quattro anni di conflitto.

Il Ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che a giugno le forze ucraine hanno colpito 11 raffinerie di petrolio, nonché impianti di trasporto di carburante, fabbriche militari e altri obiettivi.

Il servizio di sicurezza ucraino SBU ha dichiarato di aver colpito degli hangar che ospitavano aerei da combattimento russi presso un aeroporto militare in Crimea, territorio annesso dalla Russia nel 2014.

La scorsa settimana, Zelensky ha dichiarato di aver approvato una campagna di 40 giorni per “influenzare” la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina, giunta ormai al quinto anno.