Katz: “L’esercito israeliano rimarrà in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato”

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che le forze armate israeliane rimarranno “a tempo indeterminato” nelle “zone di sicurezza”, come le ha definite, create in Libano, Siria e nella Striscia di Gaza.

“Le forze armate israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza per un periodo di tempo indefinito al fine di proteggere i nostri residenti e le nostre comunità dagli elementi jihadisti”, ha dichiarato Katz in un discorso durante una cerimonia militare.

Le dichiarazioni di Katz giungono mentre delegazioni provenienti da Iran e Stati Uniti si trovano in Qatar per discutere, con l’aiuto di mediatori, il protocollo d’intesa firmato dai due Paesi a metà giugno, volto a porre fine alla guerra in Medio Oriente su tutti i fronti, Libano compreso.

Allo stesso tempo, venerdì il Libano e Israele hanno firmato negli Stati Uniti un accordo quadro per una “pace duratura”, sebbene le forze israeliane continuino a effettuare attacchi sul territorio libanese, prendendo di mira, come affermano, le infrastrutture di Hezbollah.

L’accordo quadro prevede che Israele mantenga le sue truppe nel Libano meridionale finché l’organizzazione sciita sostenuta dall’Iran non consegnerà le sue armi, cosa che Hezbollah si rifiuta di fare.