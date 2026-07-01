Redazioni giornalistiche in carcere. Il 3 luglio Nordio a presentazione protocollo DAP-CNOG

AgenPress. Sono oltre 30 le testate giornalistiche che si avvalgono di redazioni all’interno degli istituti penitenziari. Esperienze importanti alle quali collaborano giornalisti professionisti e che puntano a far crescere la capacità di lettura e analisi della realtà, nonché a comunicare in maniera responsabile e corretta, secondo le regole deontologiche dell’Ordine dei Giornalisti.

Alcune testate hanno ormai una storia consolidata, altre sono più giovani e altre ancora stanno muovendo i primi passi. Iniziative fondamentali per il percorso di reinserimento, nel contesto di una pena costituzionalmente orientata, la cui validità è da sempre riconosciuta e valorizzata dal Ministero della Giustizia.

Sostenere e promuovere queste esperienze e favorire la nascita di nuove è l’obiettivo del Protocollo d’intesa siglato nell’aprile 2026 tra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG).

Interverranno il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Bartoli e il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele.

Venerdì 3 luglio, ore 11:30 – nella sede dell’Ordine nazionale (via Sommacampagna 19) conferenza stampa di presentazione del Protocollo.