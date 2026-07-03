Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis riceverà il Premio Sportivo alla Carriera della Stampa Estera

AgenPress. La Stampa Estera in Italia comunica che mercoledì 8 luglio 2026, presso la propria sede di Palazzo Grazioli a Roma, conferirà il Premio alla Carriera al Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il riconoscimento rientra nell’ambito dello storico Premio Sportivo della Stampa Estera, organizzato da oltre trent’anni dai giornalisti della Stampa Estera accreditati in Italia. Ogni anno il Premio rende omaggio ai protagonisti dello sport italiano, valorizzando atleti, dirigenti e personalità che si sono distinti nelle diverse Federazioni Sportive Nazionali, nonché quanti hanno promosso, attraverso lo sport, iniziative di alto valore sociale, educativo e culturale.

Con il conferimento del Premio alla Carriera, la Stampa Estera intende riconoscere il ruolo e l’impegno di Aurelio De Laurentiis nel calcio italiano e internazionale, premiando un percorso caratterizzato da risultati sportivi di assoluto prestigio, capacità manageriale e un costante impegno nella valorizzazione della SSC Napoli e della città di Napoli nel mondo.

La cerimonia di consegna del Premio si terrà mercoledì 8 luglio 2026, presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, Roma, alla presenza dei soli rappresentanti della stampa estera.