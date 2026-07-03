Netanyahu afferma che incontrerà Trump negli Stati Uniti al più presto

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aspettarsi un incontro con il presidente Donald Trump negli Stati Uniti “presto”, dopo la conversazione telefonica avuta venerdì tra i due leader in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza americana.

L’ufficio di Netanyahu ha dichiarato che il primo ministro si è congratulato con Trump durante la telefonata, descrivendo gli Stati Uniti come “garanti della libertà globale” e lodando lo stretto rapporto tra i due alleati.

L’ufficio del Primo Ministro ha dichiarato che i leader hanno concordato di tenere un incontro negli Stati Uniti a breve, ma non ha annunciato una data né fornito ulteriori dettagli sulla visita programmata.

La richiesta giunge mentre gli Stati Uniti e Israele continuano a coordinarsi in seguito alla loro campagna militare congiunta contro l’Iran e mentre Washington ha affermato che i negoziati sul nucleare con Teheran dovrebbero riprendere dopo una pausa di una settimana durante le cerimonie funebri per l’ex Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei.