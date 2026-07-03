Ahmad Vahidi, leader militare iraniano, appare dopo mesi di clandestinità per i funerali di Khamenei

AgenPress. Il generale Ahmad Vahidi, a capo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, ha fatto la sua prima apparizione pubblica da quando si era dato alla macchia l’8 febbraio, settimane prima che Stati Uniti e Israele lanciassero l’Operazione Epic Fury.
Vahidi è stato fotografato giovedì accanto alla bara dell’ayatollah Ali Khamenei, pochi giorni prima dei funerali di Stato dell’ex guida suprema.
La foto è stata diffusa dall’ufficio della Guida Suprema iraniana, carica ricoperta da Mojtaba Khamenei dal raid aereo del 28 febbraio che ha ucciso suo padre nel suo complesso residenziale a Teheran.
Vahidi, che si ritiene faccia parte di un piccolo gruppo in contatto con Mojtaba Khamenei, ha usato parole dure contro i nemici dell’Iran in dichiarazioni trasmesse dai media statali.
«Devono sapere che il sangue puro del nostro imam martire segnerà un’altra svolta nelle vittorie dell’amato Islam sulla scena globale», ha dichiarato Vahidi alla televisione di stato. «Porteranno con sé nella tomba il desiderio di vedere questa nazione arrendersi. Questa nazione si innalzerà giorno dopo giorno grazie a questo sangue puro».